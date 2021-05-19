Kurtuluş gemisindeki dedesinin rotasında

Atatürk ve silah arkadaşları, Bandırma Vapuru’na ‘‘Ya istiklal ya ölüm’’ parolasıyla bindi. İstanbul’dan Samsun’a, 3 gün süren o yolculuk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ilk adımı oldu. Atatürk’e Bandırma Vapuru’nda eşlik edenlerden biri de Tabip Yüzbaşı Behçet Feyzioğlu’ydu. Feyzioğlu’nun 75 yaşındaki torunu, dedesinin neler yaşadığını daha iyi anlamak için tekneyle o rotayı izledi. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Oktay Taşkın)
Abone ol
Paylaş
NTV 19.05.2021 - 10:18| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 11:06
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.