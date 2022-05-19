Kurtuluş planları Şişli’deki bu evde yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Suriye cephesi sonrasında 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldiğinde kent işgal altındaydı. Atatürk, İstanbul günlerinin büyük bölümünü Şişli’deki bir evde geçirdi. Milli mücadelenin temellerini atıldığı o ev, bugün ‘Atatürk Müzesi’ olarak hizmet veriyor ve Atatürk’ün kişisel eşyalarından tarihi belgelere 179 parça eser sergileniyor. (Haber:Osman Terkan Kamera:Ahmet Uçar)

Haberler - NTV 19.05.2022 - 11:33 | Son Güncelleme : 19.05.2022 - 11:56

TÜRKİYE HABERLERİ