Kurtuluş Savaşı bu evde planlandı: NTV ekibi Atatürk Evi'nde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na günler kala, Türkiye tarihinde önemli izler bırakmış noktalara da vatandaşların ilgisi yoğun. NTV ekibinden Sinan Kunter ve kameraman Cahit Kazan, İstanbul Şişli'deki Atatürk Evi'nden izlenimlerini aktardı. İstanbul Atatürk Müzesi, pazartesi günü dışında haftanın her günü, 09.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz şekilde ziyaret edilebiliyor.
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