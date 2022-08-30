Kurtuluş Savaşı’nın ‘‘Halide Onbaşı’’sı

Milli Mücadelenin ön saflarında olan bir kadın... Türkiye’nin ilk kadın gazetecilerinden biri... Yazar, aktivist, edebiyatçı ve aynı zamanda onbaşı rütbesine sahip bir asker; Halide Edip Adıvar... İşte Türk kadınının cesaretini, dirayetini ve en zor koşullarda bile dimdik ayakta durabilme özelliklerini ortaya koyan o sembol ismin hikayesi... (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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