Kurtuluş Savaşı’nın ‘‘Halide Onbaşı’’sı

Milli Mücadelenin ön saflarında olan bir kadın... Türkiye’nin ilk kadın gazetecilerinden biri... Yazar, aktivist, edebiyatçı ve aynı zamanda onbaşı rütbesine sahip bir asker; Halide Edip Adıvar... İşte Türk kadınının cesaretini, dirayetini ve en zor koşullarda bile dimdik ayakta durabilme özelliklerini ortaya koyan o sembol ismin hikayesi... (Haber:Deniz Tüysüz Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

Haberler - NTV 30.08.2022 - 09:49 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 10:14

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