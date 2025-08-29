Kurtuluş Savaşı'nın "Halide Onbaşı"sı
Milli Mücadelenin ön saflarında olan bir kadının hikayesi... O Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden biri.. Yazar, aktivist, edebiyatçı, ayını zamanda onbaşı rütbesine sahip bir asker... Halide Edip Adıvar, Anadolu Ajansının kurucusu... Unvanları kurtuluş mücadelesine verdiği katkıların yanında değersiz bile sayılabilir... O, Türk kadınının cesaretini, dirayetini ve en zor koşullarda bile dimdik ayakta durabilme özelliklerini ortaya koyan sembol bir isim...
