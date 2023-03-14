Kurusıkı tabancayla arkadaşına böyle ateş etti

İstanbul Sultangazi'de gençlerin kurusıkı tabancayla sokak ortasındaki tehlikeli oyunlarını güvenlik kameraları kaydetti. İlk görüntüde, gençlerden biri kurusıkı tabancayla arkadaşına ateş etti. Bir başka görüntüdeyse gençlerden biri havaya ateş açarken arkadaşı da onu cep telefonuyla görüntüledi.

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