Kuruyan baraj su tuttu: Kamelyalar bile su altında kaldı
Türkiye'de çok sayıda su kaynağı kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelmişti. Sivas'taki Kılıçkaya Barajı da onlardan biriydi. Ancak barajın geçen yılki halinden eser kalmadı. Kuraklık yüzünden adeta çöle dönen baraj, yağışlarla birlikte tekrar hayat buldu.
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