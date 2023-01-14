Kurye piyanist, Gülsin Onay'dan ders aldı

Sipariş teslimatı yaptığı otelde çaldığı piyano ile sosyal medyada ilgi odağı olan 19 yaşındaki kurye Can İncir'e, Piyanist Gülsin Onay evinde ders verdi. Onay, "Gerçekten hiçbir eğitim almadan bu kadar çalması çok güzel bir şey. Beni çok duygulandırdı." dedi. "Kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" diyen İncir ise "Gülsin Hanım'ın bana özel piyano dersi vermesi beni çok onurlandırdı ve gururlandırdı." diye konuştu.
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