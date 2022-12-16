Kuryenin düşürdüğü binlerce euro yola saçıldı, 85 bin euro kayıp
İstanbul Zeytinburnu'nda döviz taşıyan motosikletli kurye, 150 bin euro'yu yola düşürdü. Kurye trafiği kesip yola saçılan paraları toplamaya çalışırken sürücüler de ona yardım etti. Ancak kurye, ''Kayıp para 85 bin euro. Para geri gelmezse zor durumda kalırım" dedi.
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