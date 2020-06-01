Kuryeydi, milyoner oldu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 61 milyonluk ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin sahibi Antalyalı Murat Tokmak, 3 işyeri açtı. 19 kişiye iş imkanı sağladı. Yoksul bir ailenin çocuğu olan Tokmak, bazen yaşadıklarının rüya olduğunu sandığını söylüyor.
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NTV 01.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 15:24
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