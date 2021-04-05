Kuryeye çarptı, arkasına bakmadan kaçıp gitti

İstanbul Üsküdar’da park halindeki motosikletine binmeye çalışan kuryeye arkasından gelen bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kurye takla atarak yere savrulurken sürücü arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. Kurye hastaneden hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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ntv.com.tr 05.04.2021 - 10:52| Son Güncelleme : 05.04.2021 - 11:06
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