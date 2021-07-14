Kuş cenneti cehenneme döndü: Yüzlerce yavru flamingo öldü

Flamingo sürülerinin her yıl eşsiz görüntüler oluşturduğu Tuz Gölü’nde bu kez flamingo ölümleri dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu durumun sebebi; popülasyondaki artış ve besin azlığı... Aksaray Üniversitesi’nden Profesör Doktor Mustafa Cemal Darılmaz, ’’Doğal süreçlere dışarıdan müdahale etmek yerine insanlardan kaynaklı bir olumsuzluk varsa onu ortadan kaldırmak gerekiyor’’ dedi.

NTV 14.07.2021 - 09:25 | Son Güncelleme : 14.07.2021 - 09:43

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