Kuş cenneti cehenneme döndü: Yüzlerce yavru flamingo öldü
Flamingo sürülerinin her yıl eşsiz görüntüler oluşturduğu Tuz Gölü’nde bu kez flamingo ölümleri dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu durumun sebebi; popülasyondaki artış ve besin azlığı... Aksaray Üniversitesi’nden Profesör Doktor Mustafa Cemal Darılmaz, ’’Doğal süreçlere dışarıdan müdahale etmek yerine insanlardan kaynaklı bir olumsuzluk varsa onu ortadan kaldırmak gerekiyor’’ dedi.
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NTV 14.07.2021 - 09:25| Son Güncelleme : 14.07.2021 - 09:43
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