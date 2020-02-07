Kuşadası'nda kepçe, yan evin salonunun duvarını yıktı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanın yıkımı gerçekleşirken kepçe operatörü bitişikteki evin salonunun duvarını yıktı. Evde ciddi maddi hasar oluştu. İkametinde büyük zarar gören 43 yaşındaki Fuat Sert, can kaybının olmamasına sevindiğini belirtti. Olay sırasında salonda olduğunu belirten Sert, duvarın büyük bir gürültüyle yıkıldığını söyledi. "İnşaat firmasından şikayetçiyim" dedi. İşte ayrıntılar... (Star Haber)
07.02.2020 - 12:13| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 12:38
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