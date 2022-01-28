Kuşlar üşümesin diye su kabaklarından yuva yaptı

Diyarbakır’da, doğuştan konuşma engelli olan 23 yaşındaki Şahin Aktaş, sosyal medyada izlediği videoların etkisinde kalarak kuşların üşümemesi için oturdukları evin bahçesine su kabaklarından yuva yapıp her gün bakımını yapıyor. Aktaş’ın bu örnek davranışı ailesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Haberler - NTV 28.01.2022 - 13:06 | Son Güncelleme : 28.01.2022 - 13:27

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