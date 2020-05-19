Kütahya'da berber denetleyen doktorda virüs

Virüs önlemleri kapsamında kapatılan berber ve kuaförlerin geçen hafta hizmete girmesiyle kontroller sıklaştırıldı. Ancak Kütahya'da berberleri denetleyen bir doktorun virüse yakalandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine doktorun temas ettiği 50 berber ve çalışanı karantina altına alındı.

NTV 19.05.2020 - 16:00 | Son Güncelleme : 19.05.2020 - 16:34

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