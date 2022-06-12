Kütahya’da hortum paniği: Yüzlerce ağaç yerle bir oldu
Kütahya’nın Lütfiye köyünde sağanak yağış öncesinde çıkan hortum, ormandaki yüzlerce çam ağacını devirdi. Muhtar Rasim Altıntaş o anları ‘‘Çocukluğumuzdan beri böyle bir şey görmedik, ilk defa oluyor. Dolu ve rüzgarla karışık büyük bir ses geldi. Köyümüze gelseydi komple yerle bir ederdi’’ diyerek anlattı.
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DHA 12.06.2022 - 16:14| Son Güncelleme : 12.06.2022 - 16:25
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