Kütahya’da hortum paniği: Yüzlerce ağaç yerle bir oldu

Kütahya’nın Lütfiye köyünde sağanak yağış öncesinde çıkan hortum, ormandaki yüzlerce çam ağacını devirdi. Muhtar Rasim Altıntaş o anları ‘‘Çocukluğumuzdan beri böyle bir şey görmedik, ilk defa oluyor. Dolu ve rüzgarla karışık büyük bir ses geldi. Köyümüze gelseydi komple yerle bir ederdi’’ diyerek anlattı.

Haberler - DHA 12.06.2022 - 16:14 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 16:25

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