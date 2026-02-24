Kuyumcuda silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasında

Şifa Mahallesi'nde Tuba Çatalkaya'ya ait bir kuyumcuya sabah saatlerinde yüzü kapalı ve elinde silah bulunan S.C.Ş, girdi.

Elindeki çantayı altınla doldurmasını isteyen şüpheli S.C.Ş, Çatalkaya'nın 112 Acil Çağrı butonuna basmasıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli S.C.Ş. ile yardımda bulunan H.G'yi Akçadağ ilçesinde gözaltına aldı.

İş yerinin güvenlik kamerasındaki görüntülerde, yüzü maskeli ve elinde silah olan şüphelinin kuyumcu sahibine elindeki çantaya altınları koymasını istemesi ve iş yeri sahibinin 112 Acil Çağrı butonuna basmasının ardından zanlının kaçması yer alıyor.