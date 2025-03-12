Kuyumcudan altın taç çaldı: "Sevgilim alamayınca çaldım"
Kasımpaşa'da bir kadın daha önceden sevgilisiyle gittiği kuyumcuda gördüğü 250 bin lira değerindeki altın tacı alamadı. İşyerinden çıkan kadın ertesi gün kuyumcuya yeniden gidip tacı, fotoğrafı çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kadının ifadesinde, "Sevgilim parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım." dediği öğrenildi. Kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.
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