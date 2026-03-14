Kuyumcukent'te 20 milyonluk soygun: 7 kişi tutuklandı
14.03.2026 04:29
AA
İstanbul'da altın piyasasının merkezlerinden Kuyumcukent AVM'ye uzun namlulu silahlarla baskın yapıp nakil için bekletilen çuvallardaki 20 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklandı.
