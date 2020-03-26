Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde görev yapan askerlere saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırının ardından düzenlenen harekatta 8 terörist etkisiz hale getirildi.
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NTV 26.03.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 26.03.2020 - 10:02
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