Kuzey Irak'ta 2 asker şehit oldu

Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde görev yapan askerlere saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Saldırının ardından düzenlenen harekatta 8 terörist etkisiz hale getirildi.

NTV 26.03.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 10:02

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