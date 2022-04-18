Kuzey Irak'ta "Pençe-Kilit" harekatı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyondan ilk görüntüleri paylaştı.
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NTV Haber 18.04.2022 - 02:31| Son Güncelleme : 18.04.2022 - 02:34
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