Kuzey Irak'ta "Pençe-Kilit" harekatı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, operasyondan ilk görüntüleri paylaştı.

Haberler - NTV Haber 18.04.2022 - 02:31 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 02:34

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