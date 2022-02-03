Kuzu yorulmasın diye bisikletiyle taşıdı

Kars'ta bir vatandaş, köyden hediye gönderilen kuzusunu "yorulmasın ve üşümesin" diye bisikletinin arkasına bağladığı sepetin içinde evine götürdü. Kentte yaşayan Abdulkadir Çalkendir, köyden hediye gönderilen kuzuyu eve götürürken hem kış koşullarından etkilenmemesi hem de yorulmaması için farklı bir yönteme başvurdu.
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