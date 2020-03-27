Kuzularına 112'den mama istedi

Afyonkarahisar'da kuzularına mama alamayan yaşlı kadının yardımına vefa sosyal destek grubu koştu. 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan'ın talebi üzerine harekete geçen ekip; kadına kuzuları için yem götürdü.
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NTV 27.03.2020 - 09:59| Son Güncelleme : 27.03.2020 - 13:05
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