Kuzularına 112'den mama istedi

Afyonkarahisar'da kuzularına mama alamayan yaşlı kadının yardımına vefa sosyal destek grubu koştu. 72 yaşındaki Emine Kılıçarslan'ın talebi üzerine harekete geçen ekip; kadına kuzuları için yem götürdü.

NTV 27.03.2020 - 09:59 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 13:05

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