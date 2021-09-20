Lastiği patlak araçla polisten kaçtı: Çocukları da yanındaydı
Erzurum’da kaza yapan alkollü bir sürücü polis merkezine gitmemek için ekiplere uzun süre direndi. Yanında iki kızı da olan sürücü, alkolmetreyi üfleyince 3.23 promil alkollü olduğu belirlendi. Polislerle uzun süre tartışan sürücü, kızlarını arabaya bindirerek kapıları kilitledi ve lastiği patlak olan araçla kaçtı. Ancak kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 20.09.2021 - 11:58| Son Güncelleme : 20.09.2021 - 12:11
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