Lastiği patlayan otomobil kaldırımda oturan adama çarptı
Antalya'da Sevinç Ç.'nin (32) kullandığı otomobil, lastiği patlayınca düz yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırımda oturan Abdullah Tezel'e (32) çaptı. Kazada Tezel, arkasındaki duvar ile araç arasında sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Sevinç Ç. ifadesinde, "Arka lastiğimin patladığını fark ettim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
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NTV 12.05.2021 - 12:10| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 12:23
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