Lastik değiştirirken ölümden döndü

İstanbul Esenler’de aracının lastiğini değiştiren bir sürücüye, kaldırımdan yola inmeye çalışan motosikletli çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan iki sürücü, o anda geçen bir taksiden son anda kurtuldu.

ntv.com.tr 17.05.2021 - 13:12 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 13:19

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