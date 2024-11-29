Lastik tamircisinin üzerine kar kütlesi düştü
Erzurum'un Tortum ilçesinde 40 yaşındaki oto lastik tamircisi Kahraman Kaya’nın üzerine iş yerinin çatısından kar kütlesi düştü. Oto lastik tamirciliği yapan Kahraman Kaya, Tortum Belediyesi'ne ait traktörün lastiğini tamir etmeye başladı. İki katlı dükkandan malzeme alıp traktörün yanına dönen Kaya'nın üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Kaya şans eseri kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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