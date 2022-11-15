Lavabo deliğine sıkışan kediyi inşaat işçileri kurtardı

İstanbul Fatih’te kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kediyi inşaat işçileri kurtardı. Lavaboyu kırarak hayvanı sıkıştığı delikten çıkaran inşaat ustası Tuncay Altun, ‘‘Yaklaşık 1 haftadan beri sürekli miyavlama sesi duyuyorduk. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Lavaboyu kırınca bir süre kendine gelemedi. Annesinin yanına götürdüm, emzirdi. Şu an gayet iyi’’ dedi.

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