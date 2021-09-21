Lavlar evin havuzuna aktı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda, iki gün önce faaliyete geçen yanardağda patlamalar devam ediyor. 50 yıl aradan sonra patlayan yanardağ, La Palma Adası’na yıkım getirdi. Lavlar 100 evi kül etti. Bölgede yaşayan 5 bin 500 kişi tahliye edildi.

NTV 21.09.2021 - 14:27 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 14:38

DİĞER VİDEOLAR