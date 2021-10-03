Lazer güdümlü mini füze ‘Mete’ için geri sayım sürüyor
Lazer güdümlü mini füze ‘Mete’nin kullanımı için geri sayım sürüyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, ‘‘Mete füzemiz, Olimpiyat Şampiyonu okçumuz Mete Gazoz gibi hedefi 12’den vuracak’’dedi. Demir, Twitter hesabından ‘‘Mete geliyor’’ mesajıyla mini füzenin test görüntülerini paylaştı. Roketsan’ın geliştirdiği Mete, insansız hava, deniz ve kara araçlarında kullanılacak. Lazer güdümlü mini füze, test süreci tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacak.
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NTV 03.10.2021 - 15:30| Son Güncelleme : 03.10.2021 - 15:40
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