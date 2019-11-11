Leo bebek sağlığına kavuştu (6 günlükken kalp ameliyatı olmuştu)
İzmir'de henüz bir günlükken rahatsızlığı hemşiresi tarafından dudağındaki morluktan fark edilen Leo bebek ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Kritik 3 aylık süreci atlatan bebek, altı buçuk kiloya ulaştı. Üç aylık Leo, belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçecek.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.