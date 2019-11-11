Leo bebek sağlığına kavuştu (6 günlükken kalp ameliyatı olmuştu)

İzmir'de henüz bir günlükken rahatsızlığı hemşiresi tarafından dudağındaki morluktan fark edilen Leo bebek ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Kritik 3 aylık süreci atlatan bebek, altı buçuk kiloya ulaştı. Üç aylık Leo, belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçecek.

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