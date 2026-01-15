Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek. 8 yıllık davada yeni deliller
15.01.2026 09:40
NTV - Haber Merkezi
Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava yeniden görülecek. Yarınki duruşmada arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli tanık olarak dinlenecek.
