Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek. 8 yıllık davada yeni deliller

15.01.2026 09:40

NTV - Haber Merkezi

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin dava yeniden görülecek. Yarınki duruşmada arama ve kurtarma çalışmalarına katılan AFAD personeli tanık olarak dinlenecek.