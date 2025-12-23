Libya Genelkurmay Başkanı'nın uçağının enkazına ulaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da bulunduğu iş jetiyle irtibatın kesildiğini bildirdi. Yerlikaya, uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde ulaşıldığını açıkladı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.