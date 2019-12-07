Libya ile Akdeniz anlaşması devreye girdi

Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Türkiye ve Libya arasındaki anlaşma yürürlükte. Meclis'te kabul edilen anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Yunanistan ve Rum kesiminin tepki gösterdiği anlaşma metninde hangi maddeler var. Bu anlaşma neden önemli? NTV Muhabiri Gökhan Gerçek canlı yayında anlattı.

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