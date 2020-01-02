Libya tezkeresi Meclis'e geliyor

Libya'ya asker gönderme tezkeresi bugün Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Oylama öncesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Akar, "Her türlü göreve hazırız" dedi, Oktay da "Oyunları bozmak için oradayız" diye konuştu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.