Libya'da ateşkes düğümü çözülür mü? (NTV muhabiri uzman konuklarla konuştu)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da düzenlenen Türk dış politikası konulu toplantıda konuştu. Çavuşoğlu, "Hafter siyasi çözüme, ateşkese hazır olmadığını gösterdi. İç savaş, Trablus içinde sokak savaşına dönerse bu iş Libya'nın bölünmesine kadar gidebilir. Umarım Berlin'den olumlu bir sonuç çıkar" dedi. Toplantıyı takip eden NTV ekibinden Özden Erkuş, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları ışığında Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü dış politika ve bölgedeki gelişmeleri uzman konuklarla değerlendirdi.

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