Libya'dan aşırı sıcak hava geliyor

Libya’dan aşırı sıcak hava dalgası geliyor. 18 Temmuz’dan itibaren yurt genelinde kavurucu sıcaklar hakim olacak hatta sıcaklık rekorları kırılacak. Öyle ki Karadeniz’de bile termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Ayrıntıları NTV Metoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
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NTV 13.07.2021 - 13:32| Son Güncelleme : 13.07.2021 - 13:47
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