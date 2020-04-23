Lise öğrencisinden büyük başarı

İzmir Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Deniz Güner, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda büyük bir başarı kazandı. Kimya alanında dünyanın en yetenekli öğrencilerinin katıldığı yarışta bronz madalya kazandı.
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NTV 23.04.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 23.04.2020 - 11:50
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