Lise öğretmenleri ateş ölçerli yüz tanıma cihazı üretti
İzmir'de bir lisede temassız yüz tanıma cihazı geliştirildi. Cihazın en önemli özelliği, yüz tanımanın yanı sıra maske tespiti ve ateş ölçümü de yapması. Öğretmenlerin günler süren çalışmasıyla geliştirilen cihazın banka, hastane ve alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde kullanılması amaçlanıyor.
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NTV 17.06.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 17.06.2020 - 13:55
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