Liseli genç robot köpek geliştirdi

Eskişehir'de lise öğrencisi Halid Yıldırım, salgın nedeniyle eve kapandığı dönemde önemli bir başarıya imza attı. Genç, öğretmeninin desteğiyle robot köpek geliştirdi. Üstelik farklı iş kollarında kullanılabilen robot köpekle TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada bölge finaline kaldı.

NTV 23.03.2021 - 11:36 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 11:50

DİĞER VİDEOLAR