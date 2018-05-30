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LİTAŞ Başkanı Kayhan: Bizi de mağdur etmeyecek bir yasal düzenleme bekliyoruz
30.05.2018 - 13:41

Resmi Gazete'de yürürlüğe giden düzenlemeye göre, korsan internet uygulamalarına taşıtını kullandıranların belgesi iptal edilecek. 2 yıl faaliyetleri yasaklanacak. Uber'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek. Devamı halinde ceza kesilecek. Uber'den yapılan açıklamada, "Türkiye’deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmak istiyoruz ve uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye’ye sonuna kadar bağlıyız" ifadelerine yer verildi. Uber sürücülerinin üye olduğu Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Kayhan, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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