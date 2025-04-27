Lokanta çalışanı soluk borusuna yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Osmaniye'de yemek yerken boğazına yemek kaçan müşteri, lokanta çalışanının yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.
Adnan Menderes Mahallesi'nde bir lokantada yemek yiyen İbrahim Fırat'ın soluk borusuna yemek kaçtı. Lokanta çalışanı Servet Arslan, nefas almakta güçlük çeken Fırat'a Heimlich manevrası yaptı. Manevra sayesinde kurtulan Fırat, rahat nefes almaya başladı.
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