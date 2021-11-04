Lüks araca benzin döküp ateşe verdiler: Bir ayda 4 kez kundaklandı
Gaziantep’te lüks otomobil bir ayda dört kez kundaklandı. Son kundaklama anlarını güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, iki kişinin önce yürüyerek etrafı kontrol ettiği görülüyor. Daha sonra mahalleye arabayla gelen iki kişi, lüks otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe veriyor. Otomobilin 250 bin lira değerinde olduğunu ve yaklaşık 70 bin lira hasar oluştuğunu söyleyen Murat Demirkıran ‘‘Tüp takılıydı, şans eseri patlamadı. Dördüncü kez aynı şeyi yaşıyoruz. Bu işin arkasında kimse varsa artık bulunmasını istiyorum’’ dedi.
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