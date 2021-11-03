Lüks mağazada yaşanan soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta lüks bir çanta dükkanına çiçek getirmiş gibi giren 4 kişi, ilk önce mağaza çalışanına saldırıp daha sonra da yaklaşık 40 bin TL değerindeki çantaları çalmıştı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin yakaladığı B.O., E.O. ve A.N. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Haberler - NTV 03.11.2021 - 10:19 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 10:36

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