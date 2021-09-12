Lüks otomobilini yayaların üzerine böyle sürdü

İstanbul Ümraniye’de fast food firması çalışanlarıyla tartışan bir sürücü, aracını hem onların hem de yayaların üzerine. Sürücünün çarptığı kuryenin bacağı kırıldı. Sokaktaki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, otomobil sahibinin arkasına bile bakmadan kaçıp gittiği görüldü.
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ntv.com.tr 12.09.2021 - 13:16| Son Güncelleme : 12.09.2021 - 13:24
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