Lüks restorana saldırı anı kameraya yansıdı

Gaziantep'te lüks eğlence mekanı ve restorana silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı sırasında yaşanan panik ve etrafa saçılan kıvılcımlar dikkat çekti. Olay, 10 Şubat akşamı Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren Bayazhan isimli lüks eğlence mekanı ve restorana hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıda yaralananın olmadığı belirlendi. 3 kurşunun isabet ettiği mekanda ise maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Olayın, mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası yaşandığı öne sürüldü. Lüks restorana silahlı saldırı anları kameraya yansıdı Lüks restorana yönelik silahlı saldırı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir grup şahıs mekan önünde beklerken silahlı saldırının gerçekleşme anları ve sonrasına etrafa kıvılcımların saçılması yer aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.