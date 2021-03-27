Lüks sitede 'boksörüm' diyerek insanlara saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta site içerisindeki biri kadın iki kardeş iddiaya göre sitedeki diğer sakinleri her defasında farklı olaylar nedeniyle hakaret edip dövdü. Sitede kadınlara da saldıran adamın yine ''Milli boksörüm'' diyerek vatandaşları dövdüğü belirtildi.

NTV 27.03.2021 - 10:45 | Son Güncelleme : 27.03.2021 - 11:08

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