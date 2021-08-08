Lyrbe Antik Kenti orman yangınında küle döndü

Antalya’daki yangınlarda soğutma çalışmaları dün bölgede etkili olan yağmurla tamamlanmış oldu. Geride ise küle dönmüş geniş bir alan kaldı. NTV ekibinden Osman Terkan, Manavgat’ta alevlerden zarar gören Lyrbe Antik Kenti’ndeki son durumu anlattı. (Kamera:Ahmet Akpolat)

NTV 08.08.2021 - 13:53 | Son Güncelleme : 08.08.2021 - 14:07

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