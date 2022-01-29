Maç anlatır gibi anlattı

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, aç kalan kurt bir evin bahçesine geldi. Bir süre evin bahçesinde yiyecek arayan kurt, bahçede bulunan köpeğe saldırdı. Zincire bağlı olan köpek kurda yem olmaktan, diğer köpeğin kurda saldırması ile kurtuldu. Ev sahibinin yaşanan olayı maç anlatır gibi anlatması ise izleyenleri güldürdü.

Haberler - NTV 29.01.2022 - 13:49 | Son Güncelleme : 29.01.2022 - 13:56

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