Madde madde normalleşme süreci

Normalleşme süreci belli oldu. Süreç 4 aşamadan oluşuyor. İlki Pazartesi günü AVM ve kuaförlerin açılmasıyla başladı. 5 ay sürmesi beklenen normalleşme sürecinde, 18 alan takvimde yer aldı. İşte ayrıntılar...

NTV 14.05.2020 - 11:04 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 11:18

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