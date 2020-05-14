Madde madde normalleşme süreci

Normalleşme süreci belli oldu. Süreç 4 aşamadan oluşuyor. İlki Pazartesi günü AVM ve kuaförlerin açılmasıyla başladı. 5 ay sürmesi beklenen normalleşme sürecinde, 18 alan takvimde yer aldı. İşte ayrıntılar...
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NTV 14.05.2020 - 11:04| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 11:18
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